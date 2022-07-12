Брагин не войдет в новый тренерский штаб СКА и будет консультантом

Валерий Брагин не войдет в новый тренерский штаб СКА в следующем сезоне.

66-летний специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта главного тренера.

Брагин возглавлял СКА с мая 2020 года по январь 2022 года.

В январе этого года новым главным тренером команды стал Роман Ротенберг, Брагин был переведен на должность старшего тренера.