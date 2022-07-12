Тардиф: «Надеюсь, что сборные России по хоккею как можно скорее вернутся на международную арену»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решение независимого дисциплинарного совета организации отклонить апелляции Федерации хоккея России (ФХР). Он надеется, что сборные России как можно скорее вернутся на международную арену.

«Что касается решения дисциплинарного совета по России, то решение совсем не веселое, на мой взгляд, — приводит слова Тардифа РИА «Новости Спорт». — Что касается будущего и выступлений российских сборных, то все здесь зависит не от ИИХФ. Я лично надеюсь, что сборные России по хоккею как можно скорее вернутся на международную арену».

5 июля дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляцию ФХР на отстранение российских сборных и и отмену турниров на территории России.