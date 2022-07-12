ЦСКА продлил контракт с защитником Дицом на три года

Защитник ЦСКА Даррен Диц продлил контракт с московским клубом.

Как сообщает пресс-служба армейцев, срок соглашения с 28-летним хоккеистом сборной Казахстана рассчитан на три года.

Защитник перешел в стан красно-синих из «Барыса» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне он набрал 27 (11+16) очков в 62 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Всего в КХЛ Диц набрал 180 (69+111) очков в 297 встречах.