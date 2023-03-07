Борис Михайлов: «Жду от ЦСКА завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его не завоюем»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об игре ЦСКА в серии против «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛ.
— Как вы оцениваете то, что ЦСКА уступает в серии?
— Отрицательно. Но матчей еще много, серия длится до четырех побед. Будем надеяться, что все будет в порядке, — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.
— Как вы думаете, есть какая-то недооценка «Северстали»?
— Во-первых, очень здорово, что эта команда третий год подряд выходит в плей-офф. Это показывает стабильность работы тренера. Во-вторых, видно, что команда с каждым годом играет все лучше и лучше. На сегодняшний момент результат говорит сам за себя: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведет в счете.
— Что вы лично ждете от ЦСКА в этом сезоне?
— Я жду завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем.
На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Северстали».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -