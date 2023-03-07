Спортивный директор «Витязя» заявил, что у Ярового все будет хорошо
Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин оценил выступление молодых игроков в составе подмосковного клуба в текущем сезоне.
«Итоги сезона мы пока еще не подводили, но спортивным результатом недовольны. Каких-то скоропалительных выводов в клубе не делают. Да, мы не попали в плей-офф, но мы прекрасно знаем все наши плюсы и минусы. Четыре игрока из «молодежки» выступали в этом году за основную команду? Не буду давать никаких оценок. Васильев и Ануфриев не сумели толком там закрепиться. Бусыгин же смог это сделать без каких-либо авансов. Есть уверенность в нашем будущем. Яровой? Оставлю без ответа этот вопрос. Для него сезон не закончился. Пусть играет в плей-офф. Это наш проспект, мы его ведем. У него точно все будет хорошо», — приводит слова Ложкина «РБ Спорт».
5 марта «Локомотив» обыграл «Витязь» (4:0) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -