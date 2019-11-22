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«Болельщики должны болеть». Евгений Кузнецов поддержал «Трактор»

13:20
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Воспитанник челябинского «Трактора», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поддержал родной клуб.

— Хотел бы поддержать команду «Трактор» в сложной сложившейся ситуации, — приводит слова Кузнецова «Челябинск онлайн». — Ребят, только все вместе вы сможете выбраться. Болельщики должны болеть, хоккеисты — играть. Болельщики, давайте поддержите их, и хоккеисты ответят вам благодарностью, поэтому только «Трактор», только победа!

Команда Владимира Юрзинова занимает последнее место в таблице Восточной конференции и КХЛ в целом.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://74.ru/text/sport/66361762/

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