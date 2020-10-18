Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Динамо» (2:1).

— Результат позитивный для нас. Качество игры мы улучшаем. Понятно, что пять игр через день у нас было, и сегодня не так активно играли. Мы довольные результатом, но есть в чем добавлять, — цитирует Киселевича сайт ЦСКА.

— Расскажите о том, как забивали шайбу?

— Если дают шанс, надо его реализовывать. В моменте с голом, если посмотрите, то Максим Мамин очень здорово сыграл перед воротами, закрыл вратаря. В том моменте мне просто надо было попасть в свободный угол. В прошлой игре мы очень здорово реализовали большинство. Это тот компонент, в котором мы можем добавить еще.

— Что самое сложное в битвах с «Динамо»? Уже второй раз играете с ними очень упорный матч.

— Сама команда соперника очень хороша, нам нравится с ней играть. Там очень много хоккеистов, которых мы знаем, с которыми часто играли и вместе и против друг друга. Они очень хорошо нас знают, мы — их. Знаем их сильные стороны, знаем слабые. И стараемся системами друг друга обыграть. Но мы уже забыли этот результат, остается еще две игры с ними. Они будут совершенно другими, будут восприняты по-новому. Мы будем заново к ним готовиться.

— Как сегодня упустили Шипачева? Не ожидали, что он не передачу отдаст, а бросит?

— Да, обычно он пасует. В принципе, как я понимаю, у него сегодня был один бросок — один гол. Наказали нас за ошибку, за расхлябанность. Будем больше внимания уделять ему.