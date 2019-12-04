Боб Хартли: «Шаров «раздел» Войнова в эпизоде со вторым голом? Всегда легко назначать виноватого»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:5).

— Мы хорошо начали, открыли счет, но затем потеряли свою игру, пропустили дважды, и это выбило нас из колеи. Затем во втором периоде хорошие моменты и комбинации «Сибири» в совокупности с нашими ошибками привели к еще трем голам, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — В третьем периоде постарались вернуться в игру, но все-таки мы были очень далеко и времени не хватало.

Если же посмотреть на выезд целиком, то можно быть довольным. Из 8 очков набрали 5, при том, что были очень трудные матчи в Китае и Хабаровске. Настало время возвращаться домой.

Шаров «раздел» Войнова в эпизоде со вторым голом? У нас была череда травм в сочетании с вирусом, и так получилось, что Вячеслав получил даже слишком много игрового времени. Всегда легко назначать виноватого, но давайте не будем забывать, что это был великолепный обыгрыш со стороны Шарова. Я смотрю игры «Сибири» и могу отметить его талант и умение решать эпизоды. Сегодня ему удалось пройти одного из лучших защитников КХЛ. Не факт, что это в последний раз.

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