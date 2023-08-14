Овечкин считает, что игра Гусева в «Динамо» будет зависеть от партнеров по тройке
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин считает, что выступление олимпийского чемпиона нападающего Никиты Гусева в московском «Динамо» в сезоне-2023/24 КХЛ будет зависеть от его партнеров по звену.
«Здесь все будет зависеть от того, с кем он будет играть. Как говорится, один в поле не воин. Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, все как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его. Дай бог, чтобы все было в «Динамо» хорошо», — приводит слова Овечкина ТАСС.
18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.
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