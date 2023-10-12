Билялетдинов заявил, что игроки «Ак Барса» хорошо провели матч с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды над «Амуром» (5:3) в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Расслабленности со стороны «Ак Барса» не было?

— Нет, это заслуга хабаровской команды.

— Остались недовольны какими-то моментами в игре своей команды или вам все понравилось?

— Всегда бывают и хорошие моменты, и плохие. Надо разобраться, понять и исправлять их.

— Второй сезон подряд «Ак Барс» хорошо проводит матчи на Дальнем Востоке. В чем секрет?

— Никаких секретов нет: ребята хорошо трудятся, все работают, — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков. «Амур» c 16 очками располагается на 9-м месте в Восточной конференции.