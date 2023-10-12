Нападающий «Ак Барса» Кателевский прокомментировал победный матч против «Амура»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский отреагировал на победу команды в первом гостевом матче с «Амуром» (5:3) в регулярном ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра, много забитых голов. Неплохо сыграли в обороне. По установке тренерского штаба сразу начали активно, агрессивно. Надо исправить ошибки, которые допустили в этой игре, и готовиться к следующей.

— Расскажите про свою заброшенную шайбу.

— Мы пошли в раскат, а Никита Дыняк вбросил шайбу в зону, чтобы поддавить. Она удачно отскочила от вратаря, и мне повезло, что смог забросить, — цитирует Кателевского пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков. «Амур» c 16 очками располагается на 9-м месте в Восточной конференции.