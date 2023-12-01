Заварухин назвал причины поражения от «Ак Барса»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошее было начало — контролировали шайбу, создавали моменты. Но попались на контратаку: должны были в этой смене забивать сами, соперник воспользовался своим шансом. Такой день подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению. Было хорошее движение, команда играла, но двух голов недостаточно, плюс индивидуальные ошибки решили исход матча», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
«Автомобилист» с 42 очками расположился на 7-й строчке «Востока».
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|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
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3.12
4.12
5.12
6.12
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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