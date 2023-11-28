Билялетдинов оценил игру нападающего «Ак Барса» Барбера в матче с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой» (2:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Для нас была важная игра, неудачно сыграли с «Ладой» ранее. Ребята готовились, отдавали все.

— Как оцените игру Барбера?

— Ему было сложновато, все-таки первый матч в новой команде. Считаю, что он сыграл хорошо. Райли классно читает игру, понимает ее.

— Почему не поставили Миллера сегодня, хотя он был на раскатке?

— Он не готов, не тренировался неделю.

— Когда будет готов Марченко?

— Процесс восстановления продолжается, у него было серьезная травма, есть положительная динамика.

«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.