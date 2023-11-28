Браташ остался доволен игрой «Лады» в матче против «Ак Барса»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Понравилась игра нашей команды, особенно третий период, мы очень хорошо работали с шайбой. Создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол. К сожалению, не реализовали. Не сказал бы, что позволили много создать «Ак Барсу», — сказал Браташ.
«Лада» с 46 очками после 37 матчей идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на строчку ниже (44 очка за 36 игр).
30 ноября тольяттинская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым», а клуб из Казани встретится с «Автомобилистом».
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|Металлург Мг
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|54
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|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
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1.12
2.12
3.12
|28.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 3 Б
|28.11
|15:30
|
Сибирь – Северсталь
|1 : 2
|28.11
|19:00
|
Ак Барс – Лада
|2 : 0
|28.11
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|3 : 4 Б
|28.11
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
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