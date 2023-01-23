Илья Воробьев: «Надо было выжать из себя эту победу»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).
«Хочется начать именно с 1000-го матча клуба. Это огромная цифра, важная для всего нашего магнитогорского хоккея, приятная цифра. Очень важно было победить. Огромный респект всем болельщикам, руководителям, кто это строил и продолжает строить. Это вызывает огромное уважение.
По игре. Плотная игра, как и ожидалось. Были моменты, не попадали в пустые... Надо было выжать из себя эту победу. Ребята нормально постарались для этого. Одна ошибка нам стоила гола, но постарались их сделать как можно меньше и победили. «Барыс» очень плотно играл в обороне, а потом, как пружинка, расправляется в контратаке. Мы это видели, в принципе, в первом голе. Хотя и обращали внимание на это на собрании. Но это хоккей. Вот эти два момента — принципиальные», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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|27
|63
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|8
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|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
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|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
|23.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|4 : 6
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 1 ОТ
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|1 : 4
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -