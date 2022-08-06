Билялетдинов и Знарок посадили осину в Альметьевске

Хоккеисты и тренерский штаб казанского «Ак Барса» приняли участие в экологической акции в городе Альметьевск.

Игроки «Ак Барса» посадили 15 сосен около Центра хоккейной подготовки Альметьевска. Ранее хоккеисты посетили биокласс при одной из городских гимназий и участвовали в подготовке саженцов осины. Отметим, что новый главный тренер казанского клуба Олег Знарок и советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов участвовали в посадке одного саженца.

Напомним, что сегодня вечером «Ак Барс» проведет в Альметьевске благотворительный матч с местным клубом из ВХЛ «Нефтяником» в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.