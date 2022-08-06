Лукоянов оценил изменения в родном Альметьевске: «Раньше идешь по улице с камешком играешь»
Нападающий казанского «Ак Барса» приехал с клубом на благотворительный матч с альметьевским «Нефтяником» из ВХЛ и оценил изменения в родном городе после посещения центра хоккейной подготовки Альметьевска.
«За эти годы спортивный комплекс сильно изменился. Было важно показать новым ребятам из нашего клуба, что у нас в Альметьевске есть такая прекрасная школа, замечательные условия. Сколько сюда приезжали, ребята, игроки, все под большим впечатлением. В таком маленьком городе такие условия.
Я горд этим, что у меня дома такой новый современный комплекс построили, в мои годы такого не было... Раньше как было, пока идешь домой разве что с камешкой проиграешь. А сейчас еда, тренировки, лед все что нужно, чтобы заниматься любимым делом. Но о чем думать даже не надо, нужно только думать о том как стать хорошим спортсменом», — сказал Лукоянов.
Отметим, что ранее игроки и тренерский штаб клуба посадили в Альметьевске саженцы осины.
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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