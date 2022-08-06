Лукоянов оценил изменения в родном Альметьевске: «Раньше идешь по улице с камешком играешь»

Нападающий казанского «Ак Барса» приехал с клубом на благотворительный матч с альметьевским «Нефтяником» из ВХЛ и оценил изменения в родном городе после посещения центра хоккейной подготовки Альметьевска.

«За эти годы спортивный комплекс сильно изменился. Было важно показать новым ребятам из нашего клуба, что у нас в Альметьевске есть такая прекрасная школа, замечательные условия. Сколько сюда приезжали, ребята, игроки, все под большим впечатлением. В таком маленьком городе такие условия.

Я горд этим, что у меня дома такой новый современный комплекс построили, в мои годы такого не было... Раньше как было, пока идешь домой разве что с камешкой проиграешь. А сейчас еда, тренировки, лед все что нужно, чтобы заниматься любимым делом. Но о чем думать даже не надо, нужно только думать о том как стать хорошим спортсменом», — сказал Лукоянов.

Отметим, что ранее игроки и тренерский штаб клуба посадили в Альметьевске саженцы осины.