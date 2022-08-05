37-летний Жердев объяснил, почему не прошел просмотр в минском «Динамо»

Нападающий «Юности» Николай Жердев объяснил, почему не прошел просмотр в минском «Динамо».

«Хочу сказать спасибо минскому «Динамо», которое позвало меня на просмотровый контракт. Полноценного контракта я не получил, а дальше у меня появился новый вариант. Видимо, на сегодняшний день у тренерского штаба и руководства были свои взгляды на развитие ситуации. Поэтому на предсезонный турнир в Сочи я не поехал, хотя изначально планировал. Разумеется, старался внести лепту и помочь местной молодежи», — приводит слова Жердева «Чемпионат».

37-летний хоккеист находился в Минске на просмотре. Он сыграл две товарищеские встречи против «Сибири» и «Северстали», в которых отметился результативной передачей. Однако просмотровый контракт был расторгнут, на турнир в Сочи Николай с командой не отправился.