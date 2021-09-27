Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Билл Питерс: «Будем думать, как использовать легионерскую вакансию после ухода Коваржа»

20:02
Теги:

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Барыса» (4:5 ОТ).

«Очень атакующая игра со стороны обеих команд. Большое количество удалений, соперник несколько раз реализовал большинство. Самое главное, что они сделал это в конце матча, в овертайме, когда мы в очередной раз остались в меньшинстве. Игра в неравных составах стала определяющим фактором.

Что касается ухода Коваржа, он еще в прошлом сезоне делал операцию, летом восстанавливался. К сожалению, все это не очень удачно закончилось, сейчас ему нужен перерыв, чтобы понять, сможет ли он продолжать карьеру. Мы остались с Шикиным и Галкиным, мы ими довольны, по возможности будем использовать в игре обоих вратарей, у них сейчас есть возможность себя проявить. После ухода Якуба у нас освободилась легионерская позиция, будем думать, как использовать эту возможность», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд