«Нефтехимик» поместил нападающего Гудачека в список отказов
19:25
«Нефтехимик» поместил нападающего Любора Гудачека в список отказов, сообщает сайт КХЛ.
В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50 процентов от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.
В сезоне-2021/22 на счету Гудачека 7 матчей и 1 голевой пас при показателе полезности «-4».
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