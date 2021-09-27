«Нефтехимик» поместил нападающего Гудачека в список отказов

«Нефтехимик» поместил нападающего Любора Гудачека в список отказов, сообщает сайт КХЛ.

В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50 процентов от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.

В сезоне-2021/22 на счету Гудачека 7 матчей и 1 голевой пас при показателе полезности «-4».