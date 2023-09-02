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Сегодня, 16:40

Березин: «В «Ладе» все на уровне, ничем не уступаем другим командам КХЛ»

Алина Савинова
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Защитник «Лады» Максим Березин оценил уровень организации в тольяттинском клубе по сравнению с другими командами КХЛ.

«Клуб сделал предложение, я приехал и был приятно удивлен тому, что условия очень хорошие. Руководство, медицинский персонал, администраторы, массажисты знают свое дело. Все на уровне, ничем не уступаем другим клубам КХЛ. Видно, что люди работают на уровне, держат свою марку. Тем более клуб с историей. Дай бог в этом году тоже пошуметь и показать достойную игру, чтобы доказать, что мы не зря вернулись в элиту российского хоккея. Здесь всем есть, что доказывать и показывать», — цитирует Березина Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ спустя шесть лет. 2 сентября тольяттинская команда на домашнем льду играет против челябинского «Трактора».

Источник: https://metaratings.ru/news/berezin-v-lade-vsyo-na-urovne-nichem-ne-ustupaem-drugim-klubam-kkhl-280033/
Максим Березин
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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