Березин — о выдаче российского гражданства иностранным игрокам: «Это лазейка, русский человек выкрутится всегда»
Защитник «Лады» Максим Березин высказался о получении российского гражданства иностранными хоккеистами.
«Провокация! (смеется). Все все видят и понимают. Все методы хороши, каждый менеджер хочет максимально укомплектовать команду и использовать для этого всевозможные ресурсы. Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда», — цитирует Березина Metaratings.ru.
Ранее российское гражданство получил американский хоккеист Бреннан Менелл, который играет за московское «Динамо».
Новый сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ стартовал 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|2
|СКА
|0
|0
|0
|0
|3
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|4
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|5
|Металлург
|1
|0
|1
|1
|6
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|7
|Амур
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Лада
|0
|0
|0
|0
|11
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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