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Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Барысом»

18:51
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«Трактор» одолел «Барыс» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. Автором решающей шайбы стал нападающий Виталий Кравцов.

Форвард проводил первый матч после возвращения в КХЛ и сразу же оформил дубль.

В составе казахстанской команды три шайбы забросил Никита Михайлис.

«Трактор» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 8-й позиции Востока (24).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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