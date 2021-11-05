Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Барысом»
18:51
«Трактор» одолел «Барыс» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. Автором решающей шайбы стал нападающий Виталий Кравцов.
Форвард проводил первый матч после возвращения в КХЛ и сразу же оформил дубль.
В составе казахстанской команды три шайбы забросил Никита Михайлис.
«Трактор» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 8-й позиции Востока (24).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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