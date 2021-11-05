Андронов превзошел рекорд Касатонова по матчам за ЦСКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов стал единоличным лидером по количеству матчей за московскую команду. Он вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Для 32-летнего Андронова этот матч стал 536-м за команду.

По этому показателю он побил рекорд двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Алексея Касатонова, который провел в составе армейцев 535 игр.