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Андронов превзошел рекорд Касатонова по матчам за ЦСКА

18:04
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Капитан ЦСКА Сергей Андронов стал единоличным лидером по количеству матчей за московскую команду. Он вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Для 32-летнего Андронова этот матч стал 536-м за команду.

По этому показателю он побил рекорд двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Алексея Касатонова, который провел в составе армейцев 535 игр.

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Иван Шитик все материалы автора
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