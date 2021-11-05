Сегодня, 5 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече «Салават Юлаев» на своем льду примет «Авангард».

«Салават Юлаев» — «Авангард» (14.30 мск)

«Барыс» — «Трактор» (16.30)

«Витязь» — ЦСКА (17.00)

«Динамо» Москва — «Амур» (17.00)

«Нефтехимик» — «Адмирал» (17.00)

«Динамо» Рига — «Сочи» (20.30)

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