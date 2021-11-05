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КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард» и другие матчи 5 ноября

08:30
«Салават Юлаев» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 5 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече «Салават Юлаев» на своем льду примет «Авангард».

«Салават Юлаев» — «Авангард» (14.30 мск)

«Барыс» — «Трактор» (16.30)

«Витязь» — ЦСКА (17.00)

«Динамо» Москва — «Амур» (17.00)

«Нефтехимик» — «Адмирал» (17.00)

«Динамо» Рига — «Сочи» (20.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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