КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард» и другие матчи 5 ноября
08:30
Сегодня, 5 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече «Салават Юлаев» на своем льду примет «Авангард».
«Салават Юлаев» — «Авангард» (14.30 мск)
«Барыс» — «Трактор» (16.30)
«Витязь» — ЦСКА (17.00)
«Динамо» Москва — «Амур» (17.00)
«Нефтехимик» — «Адмирал» (17.00)
«Динамо» Рига — «Сочи» (20.30)
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Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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