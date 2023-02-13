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Сегодня, 18:50

СКА на выезде переиграл «Барыс»

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

В составе армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов, Святослав Гребенщиков, Евгений Кетов, Степан Фальковский, Дамир Жафяров и Василий Глотов.

У хозяев отличились Алек Грант, Никита Михайлис, Джереми Бракко и Кирилл Савицкий.

Питерцы набрали 97 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице.

«Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Голы: Ожиганов — 11 (Бардаков), 3:23 — 0:1. Гребенщиков — 3 (Педан, Воробьев), 15:37 — 0:2. Кетов — 3 (Воробьев, Камалов), 18:03 — 0:3. Грант — 10 (бол., Луис), 21:06 — 1:3. Фальковский — 7 (Глотов, Жафяров), 29:23 — 1:4. Михайлис — 12 (Рахманов, Ножье), 41:02 — 2:4. Жафяров — 15 (Яшкин, Бардаков), 43:15 — 2:5. Бракко — 14 (Рахманов, Шалапов), 46:57 — 3:5. Савицкий — 10 (Бракко, Бекетаев), 53:38 — 4:5. Глотов — 7 (п.в., Кетов), 58:35 — 4:6.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 18:03, 58:25 — 58:35) — Николаев.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (10+13+8) — 32 (15+7+10).

Судьи: Оленин, Сергеев.

13 февраля. Астана. Барыс-Арена.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 63 26 37 59
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18.02
13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 4 : 2
13.02 16:30
Барыс – СКА
 4 : 6
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
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