СКА на выезде переиграл «Барыс»
СКА на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.
В составе армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов, Святослав Гребенщиков, Евгений Кетов, Степан Фальковский, Дамир Жафяров и Василий Глотов.
У хозяев отличились Алек Грант, Никита Михайлис, Джереми Бракко и Кирилл Савицкий.
Питерцы набрали 97 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице.
«Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)
Голы: Ожиганов — 11 (Бардаков), 3:23 — 0:1. Гребенщиков — 3 (Педан, Воробьев), 15:37 — 0:2. Кетов — 3 (Воробьев, Камалов), 18:03 — 0:3. Грант — 10 (бол., Луис), 21:06 — 1:3. Фальковский — 7 (Глотов, Жафяров), 29:23 — 1:4. Михайлис — 12 (Рахманов, Ножье), 41:02 — 2:4. Жафяров — 15 (Яшкин, Бардаков), 43:15 — 2:5. Бракко — 14 (Рахманов, Шалапов), 46:57 — 3:5. Савицкий — 10 (Бракко, Бекетаев), 53:38 — 4:5. Глотов — 7 (п.в., Кетов), 58:35 — 4:6.
Вратари: Гудачек (Бояркин, 18:03, 58:25 — 58:35) — Николаев.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 31 (10+13+8) — 32 (15+7+10).
Судьи: Оленин, Сергеев.
13 февраля. Астана. Барыс-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|4 : 2
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|4 : 6
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -