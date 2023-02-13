«Авангард» одержал волевую победу над минским «Динамо»
«Авангард» одержал волевую победу над минским «Динамо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Минчане открыли счет во второй периоде усилиями защитника Никиты Зоркина.
Но в третьем периоде голами в составе омичей отметились нападающие Корбэн Найт, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский и Иван Телегин.
В конце матча еще одну шайбу в составе минчан забил нападающий Седрик Пакетт.
«Авангард» набрал 77 очков и остается на пятом месте в Восточной конференции. «Авангард» забрал пятую путевку в плей-офф от «Востока».
Минское «Динамо» сохраняет восьмую строчку на «Западе» (63 очка).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
Голы: Зоркин — 9 (Спунер, Пакетт), 28:52 — 0:1. Найт — 14 (Грицюк, Пайгин), 51:15 — 1:1. Ткачев — 23, 52:52 — 2:1. Толчинский — 15 (бол., Чистяков, Дергачев), 55:03 — 3:1. Пакетт — 14 (Спунер, Горбунов), 57:37 — 3:2. Телегин — 6 (п.в., Буше), 59:38 — 4:2.
Вратари: Мишуров — Колосов (56:49 — 56:49, 57:37 — 57:55, 58:42 — 59:11, 59:38).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 26 (8+6+12) — 31 (11+10+10).
Судьи: Морозов, Соин.
13 февраля. Омск. G-Drive Арена.
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