«Северсталь» в серии буллитов переиграла «Барыс»

«Северсталь» одержала победу над «Барысом» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 Б.

Обе команды не смогли отличится в основное время и овертайм. Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее были игроки «Северстали» — 1:0.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 54 очка за 57 матчей.

«Северсталь» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице «Запада» с 56-ю очками за 55 встреч.

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«Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Иванцов.

Вратари: Гудачек — Шугаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (10+2+11+3) — 36 (11+17+8+0).

Судьи: Белов, Беляев.

25 января. Астана. Барыс-Арена.