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«Барыс» продлил контракт с нападающим Фраттином

15:55
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«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Мэттом Фраттином.

Соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон, который станет для него уже четвертым в клубе из Казахстана.

В минувшем он набрал 27 (11+16) очков в 49 играх регулярного чемпионата и еще 3 (1+2) балла в 6 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/

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Иван Шитик все материалы автора
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