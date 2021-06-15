«Барыс» продлил контракт с нападающим Фраттином

«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Мэттом Фраттином.

Соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон, который станет для него уже четвертым в клубе из Казахстана.

В минувшем он набрал 27 (11+16) очков в 49 играх регулярного чемпионата и еще 3 (1+2) балла в 6 играх плей-офф.