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Александр Хохлачев вернулся в «Спартак»

16:16
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Нападающий Александр Хохлачев вернулся в московский «Спартак», сообщает сайт клуба. Контракт с 27-летним форвардом заключен на один сезон.

В прошедшем сезоне Хохлачев выступал в составе «Авангарда», выиграв с клубом Кубок Гагарина. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (11+24) очков при показателе полезности «+16», в плей-офф сыграл в 23 встречах и набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «+2».

Отметим, что форвард является воспитанником команды. Хохлачев уже дважды выступал за московский «Спартак» — в сезоне-2012/2013, а также с 2017 по 2020 год.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/

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