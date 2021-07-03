«Барыс» подписал пробный контракт с защитником Бекетаевым
16:43
«Барыс» сообщил о подписании пробного соглашения с защитником усть-каменогорского «Торпедо» Адилем Бекетаевым. Контракт рассчитан до 31 августа, информируетс айт клуба.
Всю свою карьеру игрок обороны провел в системе «Торпедо». В прошлом сезоне он сыграл в чемпионате Казахстана 41 матч (включая 5 матчей плей-офф) и сделал 6 результативных передач.
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