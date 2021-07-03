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«Барыс» подписал пробный контракт с защитником Бекетаевым

16:43
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«Барыс» сообщил о подписании пробного соглашения с защитником усть-каменогорского «Торпедо» Адилем Бекетаевым. Контракт рассчитан до 31 августа, информируетс айт клуба.

Всю свою карьеру игрок обороны провел в системе «Торпедо». В прошлом сезоне он сыграл в чемпионате Казахстана 41 матч (включая 5 матчей плей-офф) и сделал 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/

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Иван Шитик все материалы автора

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