«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Биграсом

«Барыс» объявляет о заключении контракта с защитником Кристофером Биграсом. Клуб заключил с канадским игроком одностороннее соглашение, которое рассчитано на один сезон.

Сообщается, что хоккеист присоединится к команде после прохождения всех необходимых процедур по оформлению документов.

Всю свою карьеру 27-летний Биграс провел в Северной Америке. В составе юниорской сборной Канады он становился чемпионом мира. В 2013 году защитник был задрафтован «Колорадо», в составе которого в дальнейшем сыграл 46 матчей в НХЛ.

Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». В 12 матчах он записал на свой счет 3 (2+1) очка и выиграл с командой главный трофей АХЛ — Кубок Колдера. Всего в АХЛ спортсмен провел 279 встреч и заработал 120 (26+94) очков.