«Автомобилист» представил форму в стиле фильма «Люди в черном»

«Автомобилист» представил форму в стиле фильма «Люди в черном» разработанную специально к предсезонным матчам.

Джерси выполнено полностью в черном цвете, а логотип и другие элементы в красном цвете. Екатеринбургская команда будет использовать эту форму в августовских матчах.

«Автомобилист». ХК «Автомобилист»

4 августа «Автомобилист» проведет первый предсезонный матч с «Салаватом Юлаевым». Также подопечные Николая Заварухина примут участие в трех турнирах — в Магнитогорске, Нур-Султане и Челябинске.