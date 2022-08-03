Ротенберг — о селекции СКА: «На сегодняшний день мы не планируем никаких переходов»
Генеральный директор СКА Роман Ротенберг рассказал, планируются ли изменения в составе команды до начала сезона.
— Существуют ли джентльменские договоренности с Никитой Гусевым? Оставили ли вы место в платежке для него?
— Никита многое сделал для нашего хоккея. Вместе мы выиграли Олимпиаду. Мы ценим это и уважаем, как и то, что он сделал для СКА. Мы до сих пор общаемся, созваниваемся. Время покажет, что будет дальше.
— Стоит ли ждать новых трансферов от СКА?
— Для нас было важно собрать команду в Новогорске и с первого дня сбора иметь основной состав. Опыт показывает, что те ребята, которые прошли с нами сбор во время Олимпиады, хорошо проявили себя в плей-офф. На сегодняшний день мы не планируем никаких переходов. Но время и лед покажут. Мы все делаем для победы, постоянно находимся в диалоге, усиливаем состав. Планируем с этой обоймой работать со сборов.
29 июля агент Гусева рассказал, что заокеанские представители игрока работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ.
30-летний форвард провел сезон-2021/22 в СКА. Он провел за команду 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у Гусева 16 матчей и 16 очков (7+9).
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|Куньлунь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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