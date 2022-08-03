Ротенберг — о селекции СКА: «На сегодняшний день мы не планируем никаких переходов»

Генеральный директор СКА Роман Ротенберг рассказал, планируются ли изменения в составе команды до начала сезона.

— Существуют ли джентльменские договоренности с Никитой Гусевым? Оставили ли вы место в платежке для него?

— Никита многое сделал для нашего хоккея. Вместе мы выиграли Олимпиаду. Мы ценим это и уважаем, как и то, что он сделал для СКА. Мы до сих пор общаемся, созваниваемся. Время покажет, что будет дальше.

— Стоит ли ждать новых трансферов от СКА?

— Для нас было важно собрать команду в Новогорске и с первого дня сбора иметь основной состав. Опыт показывает, что те ребята, которые прошли с нами сбор во время Олимпиады, хорошо проявили себя в плей-офф. На сегодняшний день мы не планируем никаких переходов. Но время и лед покажут. Мы все делаем для победы, постоянно находимся в диалоге, усиливаем состав. Планируем с этой обоймой работать со сборов.

29 июля агент Гусева рассказал, что заокеанские представители игрока работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ.

30-летний форвард провел сезон-2021/22 в СКА. Он провел за команду 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у Гусева 16 матчей и 16 очков (7+9).