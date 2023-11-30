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Сегодня, 15:30

«Барыс» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Барыс» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 16.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Андрей Разин с хоккеистами «Металлурга».
Андрей Разин с хоккеистами «Металлурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Барыс» 30 ноября в городе Астана (Казахстан) встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург» будет доступна по подписке пользователям онлайн-сервиса Кинопоиск. Начало — в 16.15. Посмотреть игру в прямом эфире также можно на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры КХЛ «Барыс» — «Металлург» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» с 27 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина лидирует на Востоке с 54 баллами.

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Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. КХЛ: «Ак Барс» — «Автомобилист», «Куньлунь» — «Спартак». Расписание матчей 30 ноября
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 37 25 12 54
2 Авангард 35 23 12 49
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
2 Динамо М 36 24 12 51
3 Локомотив 35 22 13 47
4 Торпедо 37 21 16 45
5 СКА 35 22 13 44
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 35 15 20 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Витязь 37 13 24 30
11 Куньлунь РС 38 12 26 29
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30.11 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
30.11 16:30
Барыс – Металлург Мг
 - : -
30.11 17:00
Сал. Юлаев – Лада
 - : -
30.11 19:30
Куньлунь РС – Спартак
 - : -
30.11 19:30
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
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