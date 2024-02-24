«Барыс» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане 24 февраля и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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