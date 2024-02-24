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Сегодня, 17:08

«Металлург» победил «Витязь»

Руслан Минаев
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«Металлург» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Никита Михайлис. У гостей гол забил Владислав Цицюра.

«Магнитка» одержала третью победу подряд. Команда с 93 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

«Витязь» потерпел второе поражение подряд — 47 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Цицюра — 9 (Воробьев), 17:23 — 0:1. Минулин — 3 (Михайлис, Юров), 27:48 — 1:1. Яковлев — 6 (бол., Михайлис), 48:00 — 2:1.

Вратари: Набоков — Шикин (56:48).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (10+15+12) — 36 (11+6+19).

Судьи: Гашилов, Спирин.

24 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 43 24 93
2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 66 29 37 70
9 Сибирь 67 28 39 67
10 Нефтехимик 67 26 41 67
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 67 46 21 95
2 Динамо М 66 44 22 94
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 67 20 47 47
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Торпедо – ЦСКА
 1 : 2
24.02 14:00
Барыс – Лада
 1 : 4
24.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
24.02 14:30
Трактор – Авангард
 3 : 2 Б
24.02 15:00
Металлург Мг – Витязь
 2 : 1
24.02 17:00
Динамо М – Адмирал
 - : -
24.02 17:00
Ак Барс – Амур
 - : -
24.02 17:00
Спартак – Северсталь
 - : -
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