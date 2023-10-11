«Барыс» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

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«Барыс» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Астане. Победу одержали хозяева — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Барыс» (15 очков) занимает 10-е место в Восточной конференции после 17 игр. «Динамо» (23) идет 3-м на «Западе».

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