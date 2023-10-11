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Сегодня, 18:58

«Барыс» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» дома одержал победу над «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Батырлан Муратов.

В основное время за астанинцев отличились Адиль Бекетаев и Райли Барбер. Голами за москвичей отметились Джордан Уил и Никита Гусев.

«Барыс» (15 очков) занимает десятое место в Восточной конференции после 17 игр. «Динамо» (23) идет третьим на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бекетаев — 1 (Старченко, Данияр), 3:48 — 1:0. Уил — 8 (бол., Менелл, Гусев), 7:31 — 1:1. Барбер — 7 (Оберг), 9:27 — 2:1. Гусев — 7 (Мартынов, Миронов), 35:42 — 2:2.

Победный буллит: Муратов.

Вратари: Паскуале — Коновалов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+10+8+1) — 32 (12+6+12+2).

Судьи: Беляев, Кулаков.

11 октября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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«Авангард» обыграл «Металлург» в КХЛ

КХЛ: «Авангард» обыграл «Металлург», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 11 7 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 16 7 9 17
9 Амур 15 6 9 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Динамо М 17 11 6 23
4 Спартак 17 10 7 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
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Сибирь – Трактор
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Авангард – Металлург Мг
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Барыс – Динамо М
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11.10 19:00
Северсталь – Торпедо
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