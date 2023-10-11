«Барыс» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ
«Барыс» дома одержал победу над «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Батырлан Муратов.
В основное время за астанинцев отличились Адиль Бекетаев и Райли Барбер. Голами за москвичей отметились Джордан Уил и Никита Гусев.
«Барыс» (15 очков) занимает десятое место в Восточной конференции после 17 игр. «Динамо» (23) идет третьим на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бекетаев — 1 (Старченко, Данияр), 3:48 — 1:0. Уил — 8 (бол., Менелл, Гусев), 7:31 — 1:1. Барбер — 7 (Оберг), 9:27 — 2:1. Гусев — 7 (Мартынов, Миронов), 35:42 — 2:2.
Победный буллит: Муратов.
Вратари: Паскуале — Коновалов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (8+10+8+1) — 32 (12+6+12+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
11 октября. Астана. Барыс-Арена.
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|19
|6
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|16
|4
|12
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
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|
СКА – Локомотив
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