«Барыс» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ

«Барыс» дома одержал победу над «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Батырлан Муратов.

В основное время за астанинцев отличились Адиль Бекетаев и Райли Барбер. Голами за москвичей отметились Джордан Уил и Никита Гусев.

«Барыс» (15 очков) занимает десятое место в Восточной конференции после 17 игр. «Динамо» (23) идет третьим на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бекетаев — 1 (Старченко, Данияр), 3:48 — 1:0. Уил — 8 (бол., Менелл, Гусев), 7:31 — 1:1. Барбер — 7 (Оберг), 9:27 — 2:1. Гусев — 7 (Мартынов, Миронов), 35:42 — 2:2.

Победный буллит: Муратов.

Вратари: Паскуале — Коновалов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+10+8+1) — 32 (12+6+12+2).

Судьи: Беляев, Кулаков.

11 октября. Астана. Барыс-Арена.