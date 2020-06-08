Барулин уверен, что «Нефтихимк» будет играть в КХЛ

Вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин считает, что клуб будет играть в КХЛ. У главного спонсора нижнекамского клуба недавно сменилось руководство.

— Не секрет, что не так давно у главного спонсора клуба — завода «Нижнекамскнефтехим» — поменялось руководство, — цитируют «Известия» Барулина. — И какие сейчас новые данные по финансовой ситуации, я не в курсе, но точно знаю, что клуб 100 процентов будет участвовать в розыгрыше КХЛ следующего сезона.