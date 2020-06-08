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Барулин уверен, что «Нефтихимк» будет играть в КХЛ

01:32
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Вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин считает, что клуб будет играть в КХЛ. У главного спонсора нижнекамского клуба недавно сменилось руководство.

— Не секрет, что не так давно у главного спонсора клуба — завода «Нижнекамскнефтехим» — поменялось руководство, — цитируют «Известия» Барулина. — И какие сейчас новые данные по финансовой ситуации, я не в курсе, но точно знаю, что клуб 100 процентов будет участвовать в розыгрыше КХЛ следующего сезона.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1002895/aleksei-fomin/tochno-znaiu-chto-neftekhimik-budet-igrat-v-sleduiushchem-sezone-kkhl

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