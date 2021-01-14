Бардаков назвал причины поражения «Витязя» от «Трактора»

Нападающий «Витязя» Захар Бардаков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

«Мало бросков нанесли в первых двух периодах, не создавали трафика возле чужих ворот и не доводили до них шайбу. В третьем периоде раскрепостились, стали чаще завершать атаки, но забросили лишь шайбу. Мало для победы. Неутешительный счет на табло», — цитирует молодого форварда клубная пресс-служба.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает седьмое место на «Востоке». У «Витязя» 45 очков и девятая позиция на «Западе».