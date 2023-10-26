Барберио предположил, что Козырев ставит «Северстали» «советский хоккей»

Защитник «Северстали» Марк Барберио высказался о работе под руководством главного тренера Андрея Козырева.

«Можно ли назвать стиль «Северстали» и тот хоккей, который ставит Козырев, советским со всеми его атрибутами? Наверное, да, вполне возможно, это именно то определение. Мы стараемся все делать на скорости, много катаемся, используем по максимуму лед. Быстрота действий, быстрые ноги, быстрые руки, быстрое принятие решений, где-то играем на инстинктах, много контролируем шайбу, играем в короткий пас. Поэтому если говорить о советском времени, то, наверное, можно сравнить это с этапом «русской пятерки» в «Детройте», где как раз играл Игорь Ларионов. Поэтому наш хоккей, наверное, близок к этому. «Русская пятерка», как известно, была знаменита тем, что они брали шайбу и разыгрывали ее настолько хорошо, что практически ни одна команда не могла ее отобрать у них и даже к ней прикоснуться. Поэтому да, скорее всего, мы играем именно в тот хоккей. Конечно, это здорово, получаем максимум удовольствия от своей работы», — приводит слова Барберио Metaratings.ru.

«Северсталь» занимает девятую строчку в Западной конфернции, набрав 20 очков в 20 матчах.