«Адмирал» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

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«Адмирал» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 26 октября. Гости победили — 4:3 Б.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» одержал первую победу во Владивостоке с 17 сентября 2017 года.

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