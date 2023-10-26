КХЛ: ЦСКА обыграл «Амур», «Сибирь» — «Спартак» и другие матчи 26 октября
26 октября, четверг
«Амур» — ЦСКА — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 7 (Панкратов, Ибрагимов), 9:15 — 0:1. Слепышев — 5 (бол., Абрамов), 16:57 — 0:2. Шевченко — 8 (Рылов, Дрозг), 24:06 — 1:2. Капустин — 5 (мен., Грачев), 45:52 — 2:2.
Победный буллит: Григоренко.
Вратари: Бобков — Гамзин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (10+10+7+3) — 25 (7+9+8+1).
Судьи: Беляев, Бирин.
26 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 6951 зритель.
«Адмирал» — «Витязь» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Педан — 3 (Кара, Уилсон), 0:52 — 0:1. Берлев — 2 (Фьоре, Соловьев), 23:36 — 1:1. Зотов — 1 (Савчик, Валенцов), 41:53 — 1:2. Савчик — 4 (бол., Рой, Уилсон), 50:49 — 1:3. Лисовец — 1, 51:58 — 2:3. Шэн — 3 (Корбит, Гутик), 57:27 — 3:3.
Победный буллит: Попов.
Вратари: С.В. Иванов — Дорожко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 42 (9+15+17+1) — 25 (7+11+6+1).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
26 октября. Владивосток. «Фетисов Арена». 3950 зрителей.
«Сибирь» — «Спартак» — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Голы: Цыплаков — 7, 1:06 — 0:1. Яковлев — 3, 15:44 — 1:1. Савиков — 2 (Филин, Заседа), 17:02 — 1:2. Аланов — 1 (бол., Бутузов, Бек), 43:24 — 2:2. Гордеев — 2 (Красоткин), 47:22 — 3:2. Шашков — 3 (Жуков), 55:02 — 4:2. Чайковски — 6 (Локтионов, Морозов), 59:46 — 4:3.
Вратари: Красоткин — Кареев (58:34 — 59:46).
Штраф: 33 — 4.
Броски: 20 (5+7+8) — 36 (17+10+9).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
26 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2