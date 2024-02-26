Баландин заявил, что его возмутило интервью форварда Белоусова

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением по поводу интервью нападающего «Сибири» Георгия Белоусова.

«Меня сильно возмутило интервью Георгия Белоусова. Он сказал, что сейчас уровень хоккея стал выше, чем раньше, что во время Гретцки игроки бросали только низом и от синей линии. Хотел бы, чтобы против Белоусова вышел бы Марио Лемье и даже в свои годы бросил бы. Тогда бы он понял, как тогда бросали. И как Гретцки катался — Белоусову никогда не научиться», — цитирует Баландина «РБ Спорт».