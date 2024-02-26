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Сегодня, 13:47

Баландин заявил, что его возмутило интервью форварда Белоусова

Виктория Кравченко
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением по поводу интервью нападающего «Сибири» Георгия Белоусова.

«Меня сильно возмутило интервью Георгия Белоусова. Он сказал, что сейчас уровень хоккея стал выше, чем раньше, что во время Гретцки игроки бросали только низом и от синей линии. Хотел бы, чтобы против Белоусова вышел бы Марио Лемье и даже в свои годы бросил бы. Тогда бы он понял, как тогда бросали. И как Гретцки катался — Белоусову никогда не научиться», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Всего у нападающего 42 (16+26) очков в 53 играх за «Вашингтон» в сезоне-2023/24.

Матч против «Флориды» стал для россиянина 1400-м в НХЛ.

Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. У Овечкина, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, — 838 голов.

Александр Овечкин
Валерий Белоусов
Дмитрий Баландин
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1
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2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 67 29 38 70
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 67 28 39 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
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