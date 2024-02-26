КХЛ: трансляция всех матчей дня — расписание игр и где смотреть

В понедельник, 26 февраля, завершится ФОНБЕТ регулярный чемпионат КХЛ. В этот день определятся четыре из восьми пар стартового раунда. На данный момент известны 16 участников плей-офф, а также обладатель Кубка Континента, которым во второй раз в истории стало московское «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

Матч московских команд «Динамо» и ЦСКА в России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. Другие матчи будут транслировать платно. Так, КХЛ ТВ покажет в прямом эфире «Салават Юлаев» — «Северсталь» и «Спартак» — «Динамо» (Минск), а КХЛ Prime намерен транслировать «Металлург» — «Авангард» и «Торпедо» — «Лада». Остальные матчи покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля, понедельник

16.30 мск. «Барыс» — «Сибирь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»

17.00. «Трактор» — «Амур». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»

17.00. «Салават Юлаев» — «Северсталь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ ТВ

19.00. «Ак Барс» — «Адмирал». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»

19.00. «Торпедо» — «Лада». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ Prime

19.30. «Спартак» — «Динамо» Минск. Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ ТВ

19.30. «Куньлунь» — «Витязь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»

19.30. «Динамо» Москва — ЦСКА. Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», «Матч ТВ», matchtv.ru

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //

Турнирная таблица чемпионата КХЛ