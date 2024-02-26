КХЛ: трансляция всех матчей дня — расписание игр и где смотреть
В понедельник, 26 февраля, завершится ФОНБЕТ регулярный чемпионат КХЛ. В этот день определятся четыре из восьми пар стартового раунда. На данный момент известны 16 участников плей-офф, а также обладатель Кубка Континента, которым во второй раз в истории стало московское «Динамо».
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.
Матч московских команд «Динамо» и ЦСКА в России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. Другие матчи будут транслировать платно. Так, КХЛ ТВ покажет в прямом эфире «Салават Юлаев» — «Северсталь» и «Спартак» — «Динамо» (Минск), а КХЛ Prime намерен транслировать «Металлург» — «Авангард» и «Торпедо» — «Лада». Остальные матчи покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».
Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля, понедельник
16.30 мск. «Барыс» — «Сибирь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»
17.00. «Трактор» — «Амур». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»
17.00. «Салават Юлаев» — «Северсталь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ ТВ
19.00. «Ак Барс» — «Адмирал». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»
19.00. «Торпедо» — «Лада». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ Prime
19.30. «Спартак» — «Динамо» Минск. Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», КХЛ ТВ
19.30. «Куньлунь» — «Витязь». Онлайн-трансляция: «Кинопоиск»
19.30. «Динамо» Москва — ЦСКА. Онлайн-трансляция: «Кинопоиск», «Матч ТВ», matchtv.ru
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|- : -
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -