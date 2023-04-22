Баландин гордится тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин вспомнил историю из сезона 2005/06.
«В свое время я оставил Евгения Дадонова в Челябинске, и его мама мне до сих пор благодарна. В выпускной год в школе его и Вячеслава Войнова хотели увезти в Череповец. Игрокам уже купили билеты на самолет, об этом мне сообщил их тренер Борис Самусик. Как директор «Трактора» я никакого отношения к школе не имел, но решил помочь. Я приехал к Дадонову домой, мама воспитывала Женю одна. Говорю: «Зачем вам уезжать? Здесь он капитан, лидер команды, будущая звезда. В Череповце ему нечего делать в плане перспективы». Мама призналась, что у них большие финансовые проблемы. Я обратился к Борису Видгофу, и клуб выделил для Дадонова хорошую по тем временам стипендию в 12 тысяч рублей», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».
Он также отметил, что Войнов был из небогатой семьи.
«У него, отец воспитывал сына один, работал в железнодорожном депо. Он попросил, чтобы Славу взяли в основной состав «Трактора» на следующий год. Мы обратились к главному тренеру команды Геннадию Цыгурову, и он дал согласие. А мне пришлось из своих денег вернуть «Северстали» деньги за самолет. Горжусь тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в Череповец, неизвестно, как бы их карьеры сложились», — добавил Баландин.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 2
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -