Баландин гордится тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин вспомнил историю из сезона 2005/06.

«В свое время я оставил Евгения Дадонова в Челябинске, и его мама мне до сих пор благодарна. В выпускной год в школе его и Вячеслава Войнова хотели увезти в Череповец. Игрокам уже купили билеты на самолет, об этом мне сообщил их тренер Борис Самусик. Как директор «Трактора» я никакого отношения к школе не имел, но решил помочь. Я приехал к Дадонову домой, мама воспитывала Женю одна. Говорю: «Зачем вам уезжать? Здесь он капитан, лидер команды, будущая звезда. В Череповце ему нечего делать в плане перспективы». Мама призналась, что у них большие финансовые проблемы. Я обратился к Борису Видгофу, и клуб выделил для Дадонова хорошую по тем временам стипендию в 12 тысяч рублей», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Он также отметил, что Войнов был из небогатой семьи.

«У него, отец воспитывал сына один, работал в железнодорожном депо. Он попросил, чтобы Славу взяли в основной состав «Трактора» на следующий год. Мы обратились к главному тренеру команды Геннадию Цыгурову, и он дал согласие. А мне пришлось из своих денег вернуть «Северстали» деньги за самолет. Горжусь тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в Череповец, неизвестно, как бы их карьеры сложились», — добавил Баландин.