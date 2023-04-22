Коньков объяснил победу ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал итоги третьего матча финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (3:2).

«Реализация у ЦСКА была лучше, а атаки — острее и результативнее. Соглашусь с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в том, что его команде нужно забивать. «Ак Барс» имел моменты в своем распоряжении, но они не были стопроцентными. Все было рядышком, но у ЦСКА есть инстинкт убийцы. Команда Федорова реализовывает любой момент. Ну, и не надо забывать о том, что у «Ак Барса» не сработало большинство. Были проблемы со входом в зону и с контролем игры, чтобы выводить партнеров на бросок», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.