Баландин заявил, Гатиятуляна надо было отправлять в отставку

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил итоги Совета директоров челябинского клуба.

«Выводы правильные, действительно результат и работа тренерского штаба — неудовлетворительные. Единственное, я считаю, что надо было отправлять в отставку Анвара Гатиятулина. Если главный тренер не выполняет задачу на сезон, его убирают, потому что он несет ответственность за всю команду. Возможно, контракт не стали разрывать по финансовым причинам. Целый год тренерский штаб «Трактора» не мог исправить ситуацию, а вот в «Ак Барсе» не побоялись убрать Олега Знарка, хотя он выигрывал Олимпиаду. Иван Савин тоже занимался не своим делом. Как гендиректор должен был ответственен за финансовую часть, а он начал себя вести как генменеджер, игроков подбирать. Гатиятулин — прямолинейный тренер и не привык кого-то слушать, но, возможно, провальный прошедший станет сезона для него уроком», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

По итогам заседания результат команды и работа тренерского штаба были признаны неудовлетворительными.