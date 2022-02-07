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«Автомобилист» не согласился с решением КХЛ по выбору участников плей-офф

Сегодня, 10:46

Решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливо". «Автомобилист» не согласился с выбором участников плей-офф

Роман Шишов
Корреспондент

«Автомобилист» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения КХЛ отменить оставшуюся часть регулярного чемпионата и определить участников плей-офф по «проценту набранных очков от максимально возможного количества». В клубе отметили, что такое решение не является справедливым.

«Автомобилист», который вел борьбу за попадание в плей-офф и по потерянным очкам находился всего лишь в одной победе от восьмерки сильнейших на «Востоке», остался за бортом Кубка Гагарина, — отмечается в заявлении. — В условиях остановки регулярного чемпионата, «плей-ин» в виде очного противостояния претендентов на места в Кубке Гагарина мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд. Это особенно важно, учитывая тот факт, что команды-претенденты имели абсолютно разные календари с абсолютно разным количеством матчей с теми или иными соперниками. «Автомобилист» считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд — участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. Данное решение помимо своей неспортивности наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги, лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнерами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея".

Наапомним, что «Автомобилист» занимает десятое место в таблице Восточной конференции. 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22. Шестнадцать команд-участников плей-офф выбраны по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/6908/
ХК Автомобилист
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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27.02
22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
22.02 20:30
Динамо Р – Витязь
 - : -
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