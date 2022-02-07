Решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливо". «Автомобилист» не согласился с выбором участников плей-офф

«Автомобилист» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения КХЛ отменить оставшуюся часть регулярного чемпионата и определить участников плей-офф по «проценту набранных очков от максимально возможного количества». В клубе отметили, что такое решение не является справедливым.

«Автомобилист», который вел борьбу за попадание в плей-офф и по потерянным очкам находился всего лишь в одной победе от восьмерки сильнейших на «Востоке», остался за бортом Кубка Гагарина, — отмечается в заявлении. — В условиях остановки регулярного чемпионата, «плей-ин» в виде очного противостояния претендентов на места в Кубке Гагарина мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд. Это особенно важно, учитывая тот факт, что команды-претенденты имели абсолютно разные календари с абсолютно разным количеством матчей с теми или иными соперниками. «Автомобилист» считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд — участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. Данное решение помимо своей неспортивности наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги, лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнерами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея".

Наапомним, что «Автомобилист» занимает десятое место в таблице Восточной конференции. 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22. Шестнадцать команд-участников плей-офф выбраны по проценту набранных очков от максимально возможного количества.